Carnevale Intercomunale: successo per la seconda tappa a Laurito | VIDEO

Grande successo per la seconda tappa del Carnevale Intercomunale che si è svolta a Laurito. La sfilata è partita dalla località S. Antonio per poi proseguire in Piazza S. Giovanni Battista dove c’è stata la festa di carnevale con esibizioni coreografiche. Una manifestazione alla quale hanno partecipato numerosi cittadini.

La tappa di Laurito

La sfilata ha visto protagonisti gruppi mascherati che hanno animato la giornata con le loro coreografie originali e i carri allegorici. Tante le persone che hanno partecipato alla giornata con momenti di condivisione e allegria, con musica, balli e animazione per tutti i gusti.

La prossima tappa

Il Carnevale Intercomunale proseguirà con la tappa di Alfano. Il programma prevede sfilate di carri allegorici, feste in piazza e spettacoli musicali. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare alle prossime tappe del Carnevale Intercomunale, per vivere insieme momenti di divertimento e spensieratezza. Un’occasione unica per scoprire le bellezze del territorio e le sue tradizioni.