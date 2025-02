Cilento, Carnevale intercomunale: successo per la tappa di Rofrano | VIDEO

Il Carnevale Intercomunale 2025 ha preso il via sabato 22 febbraio con la prima tappa a Rofrano. La sfilata, partita da Corso Tosone, ha attraversato le vie del paese fino al parcheggio di via Pastena, dove si è conclusa con una grande festa.

La tappa di Rofrano

La sfilata ha visto protagonisti tre gruppi mascherati, che hanno animato la giornata con le loro coreografie originali e i loro carri allegorici. I temi scelti per i carri hanno spaziato dalla tradizione locale alla fantasia, offrendo uno spettacolo variegato e coinvolgente. Nonostante il freddo, numerose persone hanno partecipato all’evento, affollando le strade di Rofrano e applaudendo i gruppi mascherati. La festa finale è stata un momento di condivisione e allegria, con musica, balli e animazione per tutti i gusti.

La prossime tappe

Il Carnevale Intercomunale 2025 proseguirà con le prossime tappe, che si terranno nei comuni di Laurito e Alfano. Il programma prevede sfilate di carri allegorici, feste in piazza e spettacoli musicali. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare alle prossime tappe del Carnevale Intercomunale, per vivere insieme momenti di divertimento e spensieratezza. Un’occasione unica per scoprire le bellezze del territorio e le sue tradizioni.