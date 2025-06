Laureana Cilento, inaugurata la nuova Biblioteca Comunale “Pasquale Di Stasi”

Un nuovo luogo di cultura e partecipazione sorge a Laureana Cilento. È stata inaugurata, infatti, la nuova sede della Biblioteca Comunale intitolata a Pasquale Di Stasi, storico Sindaco amato da tutta la comunità. La struttura non sarà solamente un luogo di cultura, ma centro nevralgico dove sviluppare idee grazie alla presenza del locale Forum dei Giovani.

Una pagina di storia

“Abbiamo scritto una pagina della storia della nostra comunità, inaugurando la nostra biblioteca comunale che è intitolata a Pasquale Di Stasi, un Sindaco che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della nostra comunità in termini di opere, di visione, di amore e di dedizione per il nostro territorio. Sarà un luogo aperto a tutti che contribuirà alla crescita culturale di Laureana”, afferma il Sindaco, Angelo Serra.

“È una bella giornata per la nostra Comunità, restituiamo a tutti un luogo in cui ritrovarsi, un luogo in cui confrontarsi e in cui crescere non solo come individui ma soprattutto come comunità. Abbiamo in programma già diverse attività, domani ci sarà la presentazione del libro “Mille Guerre” scritto da un giovane scrittore “Niccolò Lettieri”, il 12 giugno presenteremo, invece, un libro scritto da Danilo Salvatori “Ottovolante – conoscere me stesso – riflessioni sull’autostima” e tutti i venerdì, del mese di giugno, si terrà un corso di pittura a cura del prof Villani. Sarà un luogo poliedrico, dedicato alla cultura in ogni sua forma”, dichiara il Consigliere Anna Lerro.