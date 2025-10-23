Laureana Cilento, frontale sulla Via del Mare: conducenti trasportati in ospedale

Scontro frontale tra due Suv, illesi gli automobilisti

A cura di Manuel Chiariello
Incidente Laureana

Nuovo incidente stradale sulla via del Mare, nei pressi di Laureana Cilento. A scontrarsi, nella mattinata di oggi, due suv coinvolti un violento frontale (una Hiunday Santa Fe e una Ford Ranger). I conducenti di entrambi i veicoli sono stati trasportati all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per tutti gli accertamenti del caso, ma le loro condizioni di salute non preoccupano.

I rilievi

Presenti sul posto i Carabinieri della stazione di Agropoli che hanno effettuato i primi rilievi nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Diversi i disagi provocati alla circolazione con lunghe code che hanno bloccato per alcuni minuti la già trafficata Via del Mare.

La rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata è stata affidata al Soccorso Stradale Rega

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Maltempo agricoltura

Allerta meteo in Campania: scatterà dalle ore 13

L'ondata di maltempo proseguirà fino alle 7 di domani mattina con un…

Polizia, Lungomare Salerno

Diede fuoco a una pizzeria di Battipaglia: arrestato

L’uomo è accusato di tentata estorsione incendio doloso

Agropoli, “Mi ha salvato la vita”: il racconto di Antonio Pisciottano e il grazie al chirurgo Giovanni Cammarota

Antonio Pisciottano, giovane di Agropoli, ringrazia pubblicamente il dottor Giovanni Cammarota dell'ospedale…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79