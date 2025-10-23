Laureana Cilento, frontale sulla Via del Mare: conducenti trasportati in ospedale

Nuovo incidente stradale sulla via del Mare, nei pressi di Laureana Cilento. A scontrarsi, nella mattinata di oggi, due suv coinvolti un violento frontale (una Hiunday Santa Fe e una Ford Ranger). I conducenti di entrambi i veicoli sono stati trasportati all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per tutti gli accertamenti del caso, ma le loro condizioni di salute non preoccupano.
I rilievi
Presenti sul posto i Carabinieri della stazione di Agropoli che hanno effettuato i primi rilievi nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Diversi i disagi provocati alla circolazione con lunghe code che hanno bloccato per alcuni minuti la già trafficata Via del Mare.
La rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata è stata affidata al Soccorso Stradale Rega