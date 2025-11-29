L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ODV organizza la “Donazione di Natale”

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ODV rinnova il suo appello alla solidarietà in vista delle festività.

L’organizzazione ha annunciato l’iniziativa “Donazione di Natale“, che si terrà per tutto il mese di dicembre, dal 1° al 31 del mese.

L’evento rappresenta un momento cruciale per incrementare le scorte ematiche, specialmente in occasione del Santo Natale, un periodo in cui il fabbisogno di sangue e plasma è sempre elevato.

Un appello a tutti i cittadini maggiorenni

L’invito alla donazione è esteso a tutti i soci-donatori abituali e, più in generale, a tutti i cittadini. L’unico requisito fondamentale per partecipare è aver un’età non inferiore a 18 anni.

Il gesto della donazione è descritto come un modo concreto e vitale per celebrare il Natale, donando il proprio sangue per salvare vite. Si sottolinea l’importanza di donare il proprio sangue in occasione del Santo Natale, rendendo la solidarietà il vero spirito delle feste.

Le sedi per donare

Le donazioni potranno essere effettuate presso le due sedi principali, entrambe attive dal lunedì al sabato dalle ore 8:00: il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Vallo della Lucania (Contatto telefonico: 0974-711258) e l’Unità di Raccolta dell’Ospedale di Sapri (Contatto telefonico: 0973-609208).

Dopo la donazione, i nuovi iscritti avranno anche l’opportunità di compilare il modulo di adesione all’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ODV, entrando così a far parte della rete di solidarietà permanente dell’organizzazione.

Un dono speciale per i donatori

Per tutti coloro che decideranno di aderire all’iniziativa, l’Associazione ha previsto un ringraziamento speciale: “Ai donatori associati e ai nuovi iscritti, l’associazione offrirà un bel dono natalizio.”

L’iniziativa “Donazione di Natale” si conferma un’occasione fondamentale per sostenere il sistema sanitario locale attraverso un gesto semplice, ma di vitale importanza.