L’almanacco del 23 dicembre 2023

Il 23 dicembre è una data ricca di significati, con una storia che abbraccia eventi storici, celebrazioni religiose e compleanni di personaggi illustri. Esploriamo insieme questo giorno attraverso l’Almanacco del 23 dicembre.

I Santi del Giorno

San Giovanni da Kety (Canzio, Sacerdote)

San Dagoberto II (Martire)

San Servolo il Paralitico (Mendicante)

Sant’Ivo (Yves) di Chartres (Vescovo)

San Giovanni da Kety è il protettore di seminaristi ed ecclesiastici studiosi.

Accadde oggi

1984 – Strage di Natale: Sono da poco passate le 19 e il Rapido 904 – partito da Napoli e diretto a Milano vede davanti a sé la grande galleria dell’Appennino, che con i suoi 18 km collega Bologna a Firenze. Sono da poco passate le 19 e il Rapido 904 – partito da Napoli e diretto a Milano – vede davanti a sé la grande galleria dell’Appennino, che con i suoi 18 km collega Bologna a Firenze. A bordo, tra i circa 300 passeggeri, regna un clima di relax domenicale, in attesa di rientrare a casa, e di gioiosa ansia di riabbracciare i parenti per le festività natalizie.

Una manciata di minuti e si consuma il dramma di quella che i media ricorderanno come Strage di Natale, primo atto della sanguinosa guerra di mafia che raggiungerà il culmine nei primi anni Novanta. Dopo aver percorso circa 8 km di galleria, in località San Benedetto Val di Sambro, si avverte un tremendo boato e in una frazione di secondo il convoglio si trasforma in un’infernale trappola di fiamme e schegge di vetro impazzite.

Curiosità Storiche

1783 – Il Libro di Mary: Mary Fairfax Somerville, una delle prime donne scienziate, nacque il 23 dicembre 1783. La sua opera “Il Meccanismo Celeste” contribuì notevolmente alla comprensione delle leggi della fisica e dell’astronomia. 1888 – La Sindrome di Van Gogh: Il famoso pittore olandese Vincent van Gogh tagliò il suo orecchio sinistro il 23 dicembre 1888, in seguito a una discussione con il collega Paul Gauguin. Questo evento tumultuoso è rimasto nella storia dell’arte come uno dei momenti più enigmatici e drammatici della vita di Van Gogh. 1972 – L’Ultimo Volo della Apollo: Il 23 dicembre 1972, la missione Apollo 17 concluse la sua avventura sulla Luna, segnando l’ultima volta che gli esseri umani camminarono sulla superficie lunare.

Celebrità Nate il 23 dicembre

Jorma Taccone (1977): Il comico, musicista e attore statunitense, noto per la sua partecipazione al gruppo comico musicale “The Lonely Island”. Estella Warren (1978): Attrice e nuotatrice canadese, diventata famosa per il suo ruolo nel film “Il Pianeta delle Scimmie” del 2001. Corey Haim (1971-2010): L’attore canadese, noto per i suoi ruoli in film come “I Ragazzi della 56ª Strada” e “Lucas”.

Eventi Ricorrenti