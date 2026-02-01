L’Agropoli vince in rimonta con la Juventude Stabia: delfini trionfano 1-2

L’Agropoli vive un pomeriggio ricco di emozioni, trovando tre punti fondamentali per la classifica contro un ottimo avversario che non perdeva in casa dal 26 Ottobre.

La partita

La prima mezz’ora del primo tempo non regala nulla di particolarmente rilevante, con l’Agropoli che prova a fare la partita per trovare il gol del vantaggio. Attimi di apprensione per il portiere della Juventude, Belviso che prende un durissimo colpo alla testa costringendolo ad uscire dal campo dopo un lungo soccorso e l’arrivo di un’ambulanza, al suo posto entra l’under classe 2007 Ferraiuolo. L’accaduto ha portato ad una lunghissima interruzione del gioco, che ha costretto poi la terna arbitrale a concedere addirittura 15 minuti di recupero.

Juventude in vantaggio nel recupero

È proprio nel recupero che la Juventude trova su palla inattiva un inaspettato gol del vantaggio: cross respinto dalla difesa dell’Agropoli sul piede di D’Amora, che calcia al volo dallo spigolo dell’area di rigore, la palla tocca il palo e finisce in rete.

Arriva però la pronta reazione dell’Agropoli, che trova il prezioso pareggio con un gol di De Luise: il suo diagonale mancino batte il neoentrato Ferraiuolo e pareggia i conti proprio allo scadere di un infinito recupero di primo tempo.

La ripresa

Il secondo tempo vede la Juventude riprovare a prendersi il vantaggio, le improvvise sgasate di Sicignano creano qualche grattacapo alla retroguardia biancoazzurra, che però resiste e poi si affida al suo capitano: Gianmarco Tedesco ci prova a dieci minuti dalla fine, con un sinistro a giro il quale trova la pronta risposta di Ferraiuolo.

Passano pochi minuti e ci riprova il “numero 10” ma con esito vincente: un sinistro meraviglioso che batte l’incolpevole Ferraiuolo e completa la rimonta biancoazzurra, è 1-2 a Casola.

Nei circa 10 minuti finali (recupero compreso), i ragazzi di Turco non corrono alcun rischio respingendo facilmente i tentativi dei padroni di casa, non cambia quindi il punteggio e l’Agropoli trova una vittoria di importanza capitale.

La classifica

L’Agropoli continua la sua striscia positiva con la seconda vittoria consecutiva che le permette di rimanere al terzo posto ma soprattutto di accorciare sul Campagna capolista, che ieri ha pareggiato sul campo del Gragnano: la distanza è adesso di 5 punti, una distanza che non ci sarebbe se i delfini non avessero subito la penalizzazione d’ufficio.

Il secondo posto è occupato invece dall’Atletico Pagani con 43 punti, reduce da 7 vittorie nelle ultime 8 partite e prossima avversaria proprio dell’Agropoli: si preannuncia tra una settimana uno scontro diretto incandescente, ma i delfini ci arrivano nel miglior morale possibile dopo la vittoria di oggi.