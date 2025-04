Ladre con passeggino in azione nel Vallo di Diano e tentato furto a Caggiano

Due donne, apparentemente in un supermercato del Vallo di Diano come clienti con una bambina nel passeggino, è stato scoperto che in realtà era due ladre intente a rubare oggetti per la cura della persona.

I fatti

Con astuzia, hanno utilizzato il passeggino per nascondere la merce rubata e hanno agito in più occasioni all’interno del supermercato, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza. Quando sono state scoperte, le ladre sono fuggite rapidamente con la merce, facendo perdere le loro tracce. Il titolare dell’attività ha prontamente denunciato l’incidente ai Carabinieri.

Tentato furto anche a Caggiano

Nel frattempo, a Caggiano, nella tarda serata di ieri, si è verificato un tentato furto in un’abitazione in via Enrico Quaranta. I proprietari, accortisi dell’intrusione, hanno allertato i Carabinieri della stazione locale. Sul posto sono intervenuti anche il Sindaco Modesto Lamattina e la Protezione Civile. I ladri sono fuggiti nelle campagne circostanti, ma grazie al sistema di videosorveglianza installato, l’accaduto è stato ripreso.

Il Sindaco ha espresso un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il loro impegno costante a tutela della sicurezza dei cittadini, sottolineando il loro “grande e continuo lavoro svolto con abnegazione”.