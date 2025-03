La Scacchi Eboli in serie B: grande soddisfazione per il team di maestro Di Tolla

Si è concluso il campionato di serie C con la vittoria del gruppo Scacchi Eboli, che è stata promossa in serie B grazie ai protagonisti che sono scesi in campo. Un gruppo coeso e affiatato che ha conquistato l’ambito riconoscimento.

Ecco gli atleti

Gli atleti così disposti: 1 Velban Virgilio, 2 D’Auria Giuseppe, 3 Gambardella Piero, 4 Esposito Vincenzo, capitano non giocatore Esposito Andrea. «Sempre in testa dal primo turno hanno concluso il campionato alla grande dando lustro alla nostra città. Disputeranno il prossimo anno il campionato di SERIE B.

Abbiamo partecipato alla serie C con ben tre squadre, unica associazione ad averlo fatto», racconta il Maestro Cosimo Di Tolla. «Con la squadra Scacchi Cilentani Vallo de Sele ci siamo classificati sesti, con Cerone Donato, Ciao Angelo, Panaro Marco Modesto, Fico Tommaso e Arango Mattia. Capitano non giocatore Cosimo Di Tolla.

Purtroppo è retrocessa H6, squadra che ha lottato fino alla fine con Liverani Matteo, Della Rocca Giuseppe (capitano),Tagliento Francesco, Contaldi Camillo, Russo Francesco e Citro Mattia. In risalto Velban primo in prima scacchiera con, a pari merito, Grasso Nino Irpinia, Panaro Marco Modesto primo in terza scacchiera, Esposito Vincenzo primo in quarta scacchiera».

L’elogio agli atleti

«Ogni giocatore è sceso in campo dando il massimo, esprimendo il proprio gioco e rimanendo concentrato sulla scacchiera per ore e ore. A tutti loro un grande plauso e grazie per aver portato in alto il nome di Eboli in questo gioco straordinario. Viva gli scacchi… cibo per la mente!».