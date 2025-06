La Rete delle Città Marciane incontra la Municipalità di Venezia nel segno di San Marco Evangelista

Giovedì 12 giugno, alle ore 12, presso la sede municipale di Palazzo Ca’ Farsetti, una delegazione della Rete delle Città Marciane sarà ricevuta dalla dott.ssa Paola Mar, Assessora al Turismo, Toponomastica, Università e Promozione del Territorio del comune di Venezia.

La finalità

L’incontro ha l’obiettivo di presentare le finalità e gli obiettivi dell’Associazione nazionale, che unisce 25 municipalità italiane accomunate dalla devozione a San Marco Evangelista, e di proporre l’adesione della Città di Venezia, capitale mondiale del culto marciano, alla Rete.

Ecco la delegazione guidata dal Presidente Marco Rizzo, Sindaco di Castellabate

– Angelo Marino, Sindaco di San Marco dei Cavoti

– Andrea Chiarato, Assessore della Città di Latina

– Francesco Fusco, Delegato del Comune di Afragola

– Don Antonio Quaranta, Assistente Ecclesiastico e Parroco di Torricella

– Gli Ambasciatori Enrico Nicoletta, Michele Schifone e Grazia Pignatelli

– Giuseppe Semeraro, Segretario Generale, che ha curato le relazioni istituzionali dell’incontro

Il programma

La giornata proseguirà con la visita alla Basilica di San Marco e l’incontro con il Vicario Episcopale, per il Turismo in rappresentanza del Patriarca Mons. Francesco Moraglia, impegnato in incontri pastorali fuori dal Patriarcato.

«Siamo soddisfatti per questo importante incontro tra la nostra Comunità Marciana e la Città di Venezia», dichiara il Presidente Marco Rizzo. «È un impegno che abbiamo assunto per coinvolgere la Municipalità di Venezia in questo percorso di fede e promozione dei nostri territori. Ci auguriamo che presto l’Amministrazione Comunale di Venezia possa condividere con noi questo viaggio tra devozione e valorizzazione delle peculiarità delle nostre comunità»