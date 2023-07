«La presa della Battigia», flash mob del CoNaMal sulle spiagge

Un flash mob itinerante dalla spiaggia libera di Santa Croce fino al torrente Brizzi. E’ l’iniziativa del CoNaMal Cilento che protesta contro la riduzione degli arenili liberi. «A Sapri la spiaggia è indubbiamente poca, ma volerla destinare tutta ad una ” vocazione turistica” che ha un vulnus proprio nella scarsità di spiagge, significa sacrificare le esigenze dei sapresi (e di chi prende in affitto l’ appartamento per risparmiare) agli interessi di pochi imprenditori», fanno sapere dall’associazione. Viene sacrificata perfino la battigia (praticamente inesistente ora a Sapri) per istallare stabilimenti dove la stessa ristrettezza della spiaggia non lo consentirebbe – proseguono dal Coordinamento – Spiagge libere solo a Santa Croce e allo sbocco dei canali, per i cittadini di serie B. E troppi sapresi scontenti restano inattivi e muti di fronte alla situazione che si perpetua e anzi peggiora con gli anni».

L’iniziativa del CoNaMal

Di qui la scelta del Coordinamento Nazionale Mare Libero (CoNaMaL) di tenere a Sapri l’iniziativa “La presa della battigia”, manifestazione nazionale annuale che ha lo scopo di far conoscere ai cittadini i propri diritti relativi all’accesso al mare e alla battigia, poiché quest’ ultima resta sempre libera e non può essere data in concessione.

L’appuntamento

Il 14 luglio 2023, dalle ore 10, si terrà dunque un flash mob itinerante lungo la battigia saprese, dalla spiaggia libera di Santa Croce alla foce del torrente Brizzi, con apertura dello striscione davanti ad ogni spiaggia o lido, esibizione di tre manifesti e distribuzione mirata del vademecum del bagnante solo a chi ne faràrichiesta; dalle 12 si terrà poi un volantinaggio informativo al mercato settimanale sottostante il ponte Brizzi.