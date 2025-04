La Poseidon vola in Promozione

Nello scontro valevole per il primato nel girone H di Prima Categoria, la Poseidon supera per 2-0 l’Atletico Pisciotta e guadagna l’accesso diretto in Promozione.

La gara

Davanti ad una grande cornice di pubblico la partita comincia con un grande equilibrio, nella prima frazione le occasioni da goal scarseggiano, gioco molto spezzettato con le due squadre che si studiano.

Nella ripresa il copione della partita cambia con la Poseidon che parte subito forte e dopo pochi minuti ha l’occasione per passare in vantaggio, ma D’Attilio dagli undici metri spiazza il portiere ma coglie il palo.

Dopo la grande occasione la squadra di casa continua a spingere e guadagna un altro calcio di rigore, questa volta Santese dagli undici metri è glaciale superando Di Feo per l’1-0.

Il Pisciotta fatica a reagire, mentre la Poseidon consolida il possesso senza rischiare nulla, superata la metà della ripresa la squadra ospite resta in dieci e tenta il tutto per tutto riversandosi in avanti, la Poseidon ne approfitta e in contropiede sigla la rete del definitivo 2-0 con Sabatino.

Termina così l’incontro con la Poseidon che si aggiudica i tre punti e la conseguente vittoria del campionato, un traguardo raggiunto dopo una stagione passata al vertice della classifica.

La festa

Grande festa anche fuori dal campo con i tifosi in visibilio; inoltre la società ha voluto dedicare la vittoria al piccolo Pietro Spizzico venuto a mancare pochi giorni fa.