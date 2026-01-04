La Polisportiva Santa Maria inizia bene l’anno, battuta la Pro Sangiorgese

Non poteva iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno per la Polisportiva Santa Maria che vince di misura, ma meritatamente, contro la Pro Sangiorgese per 1-0 tra le mura amiche del “Carrano” grazie al sigillo di Faye nella ripresa.

La cronaca del match

Il Santa Maria approccia bene chiudendo gli avversari nella propria metà campo. Il primo tiro è di Vona debole e facile da bloccare. Inizia il monologo giallorosso che però non porta ai risultati sperati. Ndiaye si accentra e calcia dalla distanza. Ancora senza problemi per l’estremo difensore ospite. Vona è il più pericoloso dei suoi nella prima frazione. Prima si coordina per calciare al volo senza successo, poi dal limite con l’aiuto di una deviazione avversaria impegna Botta tra i pali.

Alla mezz’ora dialogono Faye e Ndiaye con quest’ultimo che tira ancora tra le braccia del portiere. I cilentani continuano a sciupare occasioni. De Pasquale si trova la palla del vantaggio dopo una gran corsa di Ndiaye ma il suo tiro viene miracolosamente ribattuto da Ferrentino. In pieno recupero, però, al primo affondo è la Pro Sangiorgese a rendersi davvero pericolosa e a sfiorare il vantaggio. Dagli sviluppi di calcio d’angolo è clamorosa la traversa presa sotto porta.

La ripresa inizia proprio dagli ospiti in avanti. Trevisone mette i brividi a Volzone con una rasoiata che termina a fin di palo. La Pro Sangiorgese si scuote. Disimpegno sbagliato del Santa Maria che spiana la strada a Pescicolo. Il numero 9 ospite prova il jolly da lontanissimo non trovando il bersaglio grosso. Al 29′ si sblocca la gara: affondo di Ndyaie che serve un pallone d’oro a Faye che questa volta resta freddo davanti al portiere e fa 1-0 per i giallorossi. È una scossa positiva per la compagine locale che il raddoppio poco dopo proprio con l’autore del gol. Il suo colpo di testa esce a lato.

Gli ospiti non demordono e provano a raggiungere il pari. Dagli sviluppi di calcio d’angolo, il tiro da fuori aerea non trova deviazioni vincenti. I cilentani, invece, sfruttano gli spazi in contropiede. Faye beste i panni di assistman e serve un gran pallone per la corrente Margiotta che però tira forte ma centrale. L’ultimo squillo è di marca ospite con la punizione di Trevisone che non sorprende Volzone tra i pali. Al “Carrano”, dopo 6 minuti di recupero, finisce 1-0 per la Polisportiva Santa Maria che conquista tre punti pesantissimi in ottica salvezza.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Volzone; Vona, Godoy, Ciornei (45’st Carnesciali), Parisi (12’st Cascone); Caprioli, D’Auria (12’st Di Genio), Pipolo; Ndiaye (33’st Ventura), Faye, De Pasquale (30’st Margiotta). A disp: Lettieri, Messano, Ippolito, Cordeiro. All: Condemi

Pro Sangiorgese (4-3-3): Botta; Ferrentino, Iannone, Iuliano, Salvati (18’st La Gatti); Arcaro, Tortora, Trevisone M.; Cataldo (24’st Vitale L.), Pescicolo, Trevisone A. A disp: VItale G, Perulli, D’Amato, Amato, Guida, Zito, Cesarano. All: Grimaldi

Arbitro: Andrea Zari di Benevento (Palomba-Lucidi)

Reti: 29’st Faye(SM)

Note: Ammoniti: Iannone (PS), Ferrentino (PS). Angoli: 1-4. Recupero: 1’pt e 6’st