Basket

La Polisportiva Basket Agropoli supera Mondragone e conquista i play-off

I delfini dominano la gara e conquistano gli spareggi

Alessandro Pippa

Ottima prestazione per la Polisportiva Basket Agropoli, che batte Mondragone con il punteggio finale di 84-74 e conquista con merito l’accesso ai play-off.

La gara

La gara si mette subito sui binari giusti per i delfini, capaci di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute. Al termine del secondo quarto, Agropoli è avanti 39-33, dimostrando solidità e buona organizzazione di gioco.

Nella ripresa il copione non cambia: la squadra continua a dominare soprattutto nel pitturato, aumentando progressivamente il vantaggio e mantenendo il controllo della partita fino alla sirena finale.

Una vittoria fondamentale, che certifica il raggiungimento di un importante obiettivo stagionale: l’accesso ai play-off.

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