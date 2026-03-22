La Polisportiva Basket Agropoli supera Mondragone e conquista i play-off

Ottima prestazione per la Polisportiva Basket Agropoli, che batte Mondragone con il punteggio finale di 84-74 e conquista con merito l’accesso ai play-off.
La gara
La gara si mette subito sui binari giusti per i delfini, capaci di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute. Al termine del secondo quarto, Agropoli è avanti 39-33, dimostrando solidità e buona organizzazione di gioco.
Nella ripresa il copione non cambia: la squadra continua a dominare soprattutto nel pitturato, aumentando progressivamente il vantaggio e mantenendo il controllo della partita fino alla sirena finale.
Una vittoria fondamentale, che certifica il raggiungimento di un importante obiettivo stagionale: l’accesso ai play-off.