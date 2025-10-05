La Polisportiva Basket Agropoli centra il primo successo stagionale all’overtime

Per battere Forio serve l’overtime

A cura di Alessandro Pippa

Prima vittoria stagionale per la Polisportiva Basket Agropoli, che al “Pala Di Concilio” supera Forio al termine di una partita intensa e combattuta, decisa solo all’overtime, con il punteggio finale di 107-98.

La gara

Match tutt’altro che semplice per i delfini, che faticano a imporsi contro una coriacea compagine ischitana. L’avvio di gara è equilibrato, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo: il primo quarto si chiude sul 23-21 in favore dei padroni di casa.

Nel secondo periodo Forio trova maggiore fluidità offensiva, approfittando di alcune disattenzioni difensive dell’Agropoli e chiudendo il primo tempo avanti 46-49.

Alla ripresa, Agropoli appare disorientata e fatica a contenere il tiro da fuori degli ospiti, che allungano nel punteggio. Il terzo quarto si chiude con Forio in vantaggio 76-70.

Nell’ultimo periodo i delfini ritrovano energia e determinazione, dando vita a un finale al cardiopalma. Le due squadre si affrontano a viso aperto, con continui ribaltamenti di fronte, fino al pareggio sul 90-90 che manda il match all’overtime.

Si va all’overtime

Nel tempo supplementare, l’Agropoli mostra maggiore lucidità e freschezza atletica, piazzando l’allungo decisivo e chiudendo l’incontro con il risultato di 107-98.

Un successo sofferto ma fondamentale per la Polisportiva Basket Agropoli, che rompe il ghiaccio in campionato e guarda con rinnovata fiducia ai prossimi impegni.

