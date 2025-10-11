La Polisportiva Basket Agropoli cade a Pozzuoli: finisce 81-67 al PalaTrincone

Un ko pesante per la Polisportiva Basket Agropoli, che dopo tre giornate di campionato resta ferma a quota 2 punti

A cura di Alessandro Pippa

Sconfitta amara per la Polisportiva Basket Agropoli, che torna a mani vuote dalla trasferta sul parquet del PalaTrincone di Pozzuoli, dove i padroni di casa si impongono con il punteggio finale di 81-67.

L’incontro

Il match si apre con un primo quarto difficile per i delfini, travolti dalla partenza sprint di Pozzuoli. I locali dominano sia nel pitturato che dalla lunga distanza grazie a Kader e Gulley, chiudendo il primo parziale sul 27-17.

Nel secondo quarto, arriva la reazione dell’Agropoli. Marino e Tempone guidano la rimonta biancoazzurra, che riesce a ricucire lo strappo fino al 37-36 all’intervallo, riaprendo di fatto la gara. Al rientro dagli spogliatoi, però, Pozzuoli riprende in mano il ritmo del gioco. Ancora protagonisti Kader e Gulley, affiancati dalle triple di Maggio, riportano i locali avanti sul 57-49. Nell’ultimo quarto l’Agropoli non riesce a reggere l’urto: la squadra cala d’intensità, mentre Pozzuoli ne approfitta per allungare definitivamente e fissare il risultato sull’81-67.

