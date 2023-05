La pioggia annacqua il primo maggio: nefasto per le iniziative di Capaccio, San Marco, Camerota, un flop per i Parchi Unesco

Sarebbe stato uno straordinario ponte del 1° maggio, ricco d’iniziative culturali, enogastronomiche, ma soprattutto ideale per gli amanti delle escursioni e del mare, se il maltempo non si fosse messo di traverso. Annullati gran parte degli eventi all’aperto come a Capaccio, San Marco di Castellabate, le escursioni a Padula.

Un flop pure le visite al Parco Archeologico di Paestum-Velia. La tre giorni di musica a Camerota si conclude sotto la pioggia e con la Mingardina di nuovo chiusa al traffico.

Piove sul Ponte

Primo freno all’esodo della 3 giorni di relax la partita in disputa allo Stadio Maradona di Napoli la cui squadra si giocava l’anticipo dei festeggiamenti per il terzo scudetto. Il fallimento del sogno, con il relativo posticipo dei grandi festeggiamenti, decretato dal pareggio con la Salernitana, non ha sbloccato le partenze per il sud della Regione, fulminate dal peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Manifestazioni penalizzate

L’unico appuntamento enogastronomico a resistere alle intemperie è stato la “Sagra dell’Asparago Selvatico” a Roscigno, giunta alla sua dodicesima edizione. La giornata grigia e la pioggerella non ha interrotto le visite allo straordinario borgo di Roscigno Vecchia, al suo Museo e la degustazione dei piatti tipici a base di asparagi ai quali volentieri si è unito il sindaco Franco Palmieri.

Annullata, invece, la serata finale della Festa del Carciofo IGP di Paestum, sempre a causa del maltempo. Stesso destino per il concerto Indie Power programmato a San Marco di Castellabate. Mentre appena un giorno prima si era riusciti ad inaugurare la ruota panoramica, che avrebbe dovuto attrarre moltissimi turisti, 24h dopo, il rinvio a venerdì 5 maggio di un evento musicale unico nel suo genere.

Camerota ancora penalizzata

Non bene la 3 giorni all’insegna della musica a Camerota: domenica era in programma Nostalgia 90, che in seguito alla riapertura della Mingardina, si contava avrebbe fatto registrare numeri da capogiro.

Evento penalizzato, sotto agli ombrelli , peggio per il gran finale del 1 di maggio con l’Emme Aperif cin Dj Puoli , a chiusura della 3 giorni di musica e pure, nuovamente della Mingardina. Fallite le iniziative del Parco Archeologico di Paestum e Velia: navetta gratuita in partenza da Paestum a Velia e ritorno, passeggiata al Crinale degli Dei, attività didattiche per bambini all’interno delle aree archeologiche, visite ai laboratori e ai depositi.

La pioggia e il calo improvviso delle temperature hanno scoraggiato i più.A Padula, causa maltempo, annullata l’escursione CilentoNature Tour laghetti di Mandranello/Certosa.

Tutto rimandato a sabato 13 Maggio. Molto al di sotto delle aspettative le presenze nelle attività recettive anche extralberghiere e ristorative.