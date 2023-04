A Paestum e Velia un Primo Maggio ricco di iniziative

Paestum e Velia celebrano il Primo Maggio con numerose iniziative per grandi e piccini. Un’occasione per conoscere i due siti archeologici che già in occasione del ponte del 25 aprile hanno fatto registrare il pieno di visitatori. Scopriamo insieme cosa c’è in programma in queste nuove festività.

Paestum on the road

Se si vuole ammirare la bellezza di due importanti città della Magna Grecia, non è da perdere l’occasione di partire con la navetta gratuita in partenza da Paestum a Velia e ritorno. Il bus partirà alle ore 15:00 dal parcheggio Voza, nei pressi del bar Anna a Paestum, a pochi passi dall’area archeologica. Il ritorno da Velia è previsto alle ore 18:00. Ricorda di ritirare il “ticket navetta” in biglietteria per usufruire del servizio.

Attività didattiche

Per i bambini e i ragazzi, ci saranno visite guidate a tema nell’area archeologica di Paestum e Velia. Alle ore 12:00, a Paestum, è prevista la visita “A passeggio con gli dei”, mentre alle ore 16:00, a Velia, ci sarà la visita “Velia e le sue divinità”. Il biglietto per le visite tematiche sia a Paestum che a Velia ha un costo di € 3,00 e puoi prenotarlo al numero 0812395653, alla mail arte@lenuvole.com o direttamente in biglietteria.

Alla scoperta dei depositi di Paestum

Se sei appassionato di storia, non perdere l’iniziativa “Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum” alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00. Si tratta di visite nei sotterranei del Museo di Paestum alla scoperta dei tesori nascosti. L’iniziativa è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria al numero 0828811023 o alla mail infopaestumevelia@gmail.com.

Il crinale degli dei

A Velia, alle ore 10:30, è prevista una passeggiata lungo il Crinale degli dei, il percorso archeo-paesaggistico che si snoda lungo le terrazze sacre di Velia, tra l’Acropoli e l’entroterra. Durante la passeggiata, potrai ammirare panorami e scorci unici di Velia, del suo mare e del suo territorio. L’iniziativa è gratuita e l’appuntamento è in biglietteria.

Apertura dell’area archeologica e del Museo di Paestum e dell’area archeologica di Velia dalle ore 8:30 alle ore 19:30, con ultimo ingresso alle ore 18:30.