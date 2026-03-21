La Passione di Cristo nel Cilento: il programma delle Via Crucis viventi tra fede e teatro

Il Venerdì Santo nel Cilento non è soltanto un momento di profondo raccoglimento spirituale, ma rappresenta un appuntamento in cui la tradizione religiosa si fonde indissolubilmente con la cultura del territorio. In diverse comunità, la rievocazione della Passione di Cristo supera i confini della consueta liturgia per trasformarsi in una vera e propria rappresentazione scenica, capace di coinvolgere interi paesi in un rito collettivo di grande impatto emotivo.

A rendere uniche queste celebrazioni è la partecipazione attiva di attori e figuranti, che vestono i panni dei protagonisti del Vangelo per dare vita a una Via Crucis itinerante. Le piazze e i vicoli dei borghi diventano il palcoscenico naturale di un evento che non è solo una funzione religiosa, ma una manifestazione corale curata nei minimi dettagli.

Il calendario delle rappresentazioni viventi

Il territorio cilentano si prepara a vivere giorni di intensa suggestione attraverso un ricco programma di eventi che vedranno la partecipazione di centinaia di figuranti.

L’apertura delle celebrazioni avverrà oggi, venerdì 21 marzo a Vallo della Lucania, dove nella frazione Massa, alle ore 20:00, andrà in scena la “Passio Christi”, una rievocazione storica itinerante curata nei minimi particolari. Il fine settimana proseguirà domenica 23 marzo a Omignano: la Via Crucis Vivente partirà alle ore 18:30 da Piazza Sant’Antonio a Omignano Scalo per poi snodarsi lungo le strade principali.

La Domenica delle Palme, il 24 marzo, sarà il turno di Casal Velino: alle ore 19:30 la Passione di Cristo prenderà vita attraverso una rappresentazione itinerante che attraverserà il cuore del centro abitato, preparando i fedeli alla Settimana Santa.

Due gli appuntamenti di Agropoli, nel cuore del centro storico. Prima rappresentazione il 28 marzo; si replica l’11 marzo con la scena della Resurrezione. Gli appuntamenti avranno inizio alle 18

Il culmine del Venerdì Santo

Il momento di massima partecipazione si raggiungerà venerdì 29 marzo, con tre grandi appuntamenti in contemporanea:

Pisciotta: Alle ore 20:00, la Via Crucis Vivente partirà dalla Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, offrendo uno scenario di rara bellezza tra le storiche vie del paese.

Alle ore 20:00, la partirà dalla Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, offrendo uno scenario di rara bellezza tra le storiche vie del paese. Stella Cilento: La comunità organizza una suggestiva Via Crucis itinerante con figuranti a partire dalle ore 20:30, toccando i punti più iconici del borgo antico.

La comunità organizza una suggestiva a partire dalle ore 20:30, toccando i punti più iconici del borgo antico. Ceraso: La solenne rappresentazione della Passione e Morte di Gesù avrà inizio alle ore 21:00 con partenza dalla piazza centrale, chiudendo il ciclo delle celebrazioni con un evento di forte impatto drammatico.

Queste manifestazioni testimoniano un legame profondo con le proprie radici: la Via Crucis vivente diventa un momento di identità collettiva, dove il sacro si manifesta attraverso una messa in scena che preserva il fascino dell’antico rinnovandolo nel presente.