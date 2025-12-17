La magia del Natale rivive nel cuore del Cilento: Prignano si trasforma in una piccola Betlemme

Quando le luci del tramonto accarezzano le colline cilentane, il tempo sembra fermarsi e il borgo antico di Prignano Cilento si prepara a svelare la sua anima più profonda. In un connubio perfetto tra spiritualità e folklore, le Parrocchie di San Nicola di Bari (Prignano e Montecicerale) e San Giorgio (Cicerale), sotto l’egida della Diocesi di Vallo della Lucania, presentano la II Edizione del Presepe Vivente.

Non si tratta di una semplice rappresentazione, ma di un vero e proprio viaggio sensoriale che invita i visitatori a riscoprire il senso più autentico del Natale. L’evento, ad ingresso libero, promette di animare le serate festive con un’atmosfera di rara bellezza.

Un viaggio nel passato tra i vicoli del borgo

La scelta della location non è casuale. Il caratteristico borgo di Prignano Cilento offre uno scenario naturale mozzafiato che funge da scenografia perfetta per la rievocazione della Natività. I vicoli in pietra, gli scorci panoramici e l’architettura storica del paese si prestano magnificamente a ricreare le ambientazioni d’altri tempi.

I visitatori saranno guidati in un “viaggio nel passato”, dove la frenesia moderna lascia spazio al silenzio della riflessione e al calore della comunità. Figuranti in abiti d’epoca popoleranno le vie, riportando in vita antichi mestieri ormai dimenticati e scene di vita quotidiana che faranno da cornice alla capanna della Natività, cuore pulsante della manifestazione.

Il calendario degli appuntamenti

L’evento si svolgerà durante le festività natalizie, offrendo diverse occasioni per immergersi in questa esperienza unica. Le date da segnare in agenda sono quattro, distribuite tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno:

Dicembre 2025: 20, 21 e 26

20, 21 e 26 Gennaio 2026: 5

L’apertura del percorso è prevista a partire dalle ore 18.30. L’orario serale contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva, grazie al gioco di luci e ombre che avvolgerà il borgo al calare del sole.

Tradizione, gusto e accoglienza

Oltre all’aspetto religioso e culturale, il Presepe Vivente di Prignano Cilento è anche un’occasione per celebrare le eccellenze del territorio. Lungo il percorso, infatti, saranno allestiti stand enogastronomici.

L’iniziativa rappresenta un momento di grande aggregazione per le comunità di Prignano, Cicerale e Montecicerale, unite nell’impegno di regalare emozioni e mantenere vive le radici cristiane e culturali del territorio. Un appuntamento imperdibile per chi cerca, nel caos delle feste, un angolo di pace e autentica bellezza.