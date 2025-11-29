La magia del Natale nel Cilento: torna ad Acquavella la dimora di Babbo Natale

l centro storico di Acquavella, frazione di Casal Velino, si prepara ad accogliere la sesta edizione di una manifestazione ormai consolidata nel territorio cilentano. L’evento, denominato La Casa di Babbo Natale Village, avrà luogo nei giorni di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025, con apertura al pubblico a partire dalle ore 18:30. La manifestazione si propone come un appuntamento ideale per famiglie e comitive, offrendo una ricostruzione fedele della fiabesca dimora natalizia.

Gli ambienti della casa

L’attrazione principale è rappresentata dalla struttura che permette a visitatori di tutte le età di immergersi nell’atmosfera delle feste. Il percorso interno si snoda attraverso diversi ambienti caratteristici: il laboratorio degli Elfi, luogo dove tutti i bambini hanno la possibilità di scrivere la loro letterina, e la stanza da letto, l’area dedicata al riposo di Babbo Natale. La visita prosegue nell’affascinante cucina e nel salone dei giochi; è qui che Babbo Natale accoglie grandi e piccini per raccontare le sue fantastiche storie.

Il percorso esterno e i mercatini

L’esperienza continua all’esterno della struttura, dove è stato allestito un magico percorso arricchito da una suggestiva nevicata. L’area ospita i mercatini che propongono una selezione di eccellenze locali: dai prodotti tipici del territorio ai manufatti artigianali, fino ai prodotti agricoli provenienti dal Parco Nazionale del Cilento. Questa sezione dell’evento mira a valorizzare le produzioni a chilometro zero e l’artigianato locale.

Gastronomia e servizi

Per completare l’offerta della serata, la manifestazione mette a disposizione la Locanda di Babbo Natale. Presso questo punto ristoro è possibile degustare specialità della tradizione, tra cui ottimi panini con parmigiana, zeppole, dolci vari e vino. L’organizzazione garantisce l’ingresso libero all’evento e la disponibilità di un parcheggio gratuito, facilitando così l’accesso al borgo per chi arriva dai comuni limitrofi.