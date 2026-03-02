Attualità

La Holding Polivalente: a Salerno il Corso Specialistico per Commercialisti su Governance e Business

Aperte le iscrizioni al corso sulla Holding Polivalente a Salerno. Formazione online su governance familiare e pianificazione fiscale con borse di studio per giovani

Redazione Infocilento
Sergio Cairone e Gianvito Morretta

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, con il supporto dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno, ha ufficialmente aperto le iscrizioni al corso di formazione specialistica intitolato “La holding polivalente: gestione del business e governance familiare”. L’iniziativa, sviluppata in modalità online in collaborazione con Open Dot Com, mira a fornire un aggiornamento di alto profilo su tematiche cruciali quali la costituzione, la gestione e la pianificazione delle holding, con un focus mirato sulle strategie di gruppo e la regolamentazione fiscale.

Un percorso didattico tra strategia e operatività

Il programma formativo è stato strutturato per offrire una visione completa delle operazioni straordinarie e della governance familiare, elementi cardine per la sopravvivenza e la crescita delle imprese nel contesto economico attuale. Il ciclo di lezioni prenderà il via mercoledì 4 marzo con un primo appuntamento gratuito dedicato alle “Holding: decisioni strategiche nel nuovo scenario normativo”. Il percorso proseguirà poi attraverso quattro giornate di approfondimento fino al 14 aprile, restando successivamente disponibile in modalità on demand fino al 31 dicembre.

Il valore scientifico dell’evento è garantito dalla partecipazione di illustri relatori di fama nazionale, tra cui il prof. Raffaele D’Alessio, il dott. Andrea Vasapolli, il dott. Rolando Monasterolo e numerosi altri esperti del settore legale e societario. Il corso è inoltre valido per il riconoscimento dei crediti formativi professionali e per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei Revisori Legali, secondo le specifiche ministeriali previste per la giornata del 24 marzo 2026.

L’impegno della Fondazione e la centralità del tema

Il Presidente della Fondazione, Gianvito Morretta, ha sottolineato la rilevanza strategica dell’iniziativa, definendola come il risultato di un lavoro sinergico con l’Ordine.

“Questo corso è la terza iniziativa formativa della Fondazione ed è frutto del lavoro condiviso con l’Ordine. Tratta un tema di estrema attualità posizionandosi al centro delle strategie aziendali di protezione patrimoniale, pianificazione fiscale e passaggio generazionale. Ringrazio il Past President Agostino Soave che con il suo Consiglio ha fortemente sostenuto le attività della Fondazione, il nuovo Presidente Sergio Cairone con tutta la sua squadra, la dott.ssa Raffaella Messina per il coordinamento dei lavori e i relatori che si avvicenderanno in queste lezioni e che, sono certo, daranno un grande contributo per l’ottima riuscita del corso”.

Sostegno ai giovani: borse di studio e continuità istituzionale

L’ODCEC di Salerno ha inteso supportare concretamente l’accesso alla formazione specialistica, in particolare per i professionisti all’inizio della carriera. Il Presidente dell’Ordine, Sergio Cairone, ha espresso il proprio plauso al Comitato Direttivo della Fondazione e a tutti gli organi coinvolti per lo slancio impresso ai lavori.

“Con specifica delibera del neo costituito Consiglio dell’Ordine abbiamo stanziato 5 borse di studio per gli iscritti con anzianità inferiore a 5 anni al fine di consentire una partecipazione gratuita a tale corso di formazione. Tale iniziativa è stata attuata in continuità con il precedente Consiglio dell’Ordine con l’obiettivo di favorire, incentivare e sostenere la specializzazione professionale, anche economicamente”.

