La Giunta regionale approva il Bilancio gestionale e rilancia su Sanità e Trasporti

Questo pomeriggio, Palazzo Santa Lucia ha ospitato una seduta cruciale della Giunta regionale della Campania. L’esecutivo ha esaminato e approvato il Bilancio gestionale relativo agli esercizi 2026, 2027 e 2028, tracciando la rotta finanziaria per il prossimo triennio. Al centro dell’agenda politica, un corposo pacchetto di provvedimenti che spaziano dalla sanità alla mobilità sostenibile, fino alla tutela del patrimonio culturale e del territorio.

Sanità e PNRR: oltre un miliardo per le strutture territoriali

Uno dei pilastri della seduta odierna riguarda l’aggiornamento del Piano operativo regionale per l’attuazione della Missione 6 “Salute” del PNRR. Gli interventi, focalizzati sul potenziamento delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità, hanno visto un incremento significativo delle risorse: l’importo complessivo è stato rideterminato in 1.131.731.195,49 euro, rispetto alla dotazione iniziale di circa 951 milioni.

I dati confermano il progresso della rete territoriale, con l’attivazione dei servizi in 51 Case della Comunità e l’entrata in esercizio di ulteriori 16 strutture, centrando così il target fissato per il 31 marzo 2026. Sul fronte occupazionale, la Giunta ha incrementato di circa 62 milioni di euro il tetto di spesa per il personale sanitario, portandolo a un totale di 3.230.894.471 euro per l’anno in corso, con l’obiettivo di favorire nuove assunzioni e adeguamenti contrattuali.

Eccellenze nei trapianti e nuovi protocolli di prevenzione

L’esecutivo ha inoltre rinnovato le autorizzazioni per l’attività di trapianto presso tre centri di eccellenza: il fegato all’AORN Cardarelli di Napoli e il rene presso l’AOU Federico II e l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Le attività saranno costantemente monitorate dal Centro Regionale Trapianti.

Parallelamente, è stato adottato il Piano annuale 2026 del Servizio ispettivo, che prevede controlli ordinari su 17 enti pubblici e 8 strutture private accreditate. Importante novità anche sul fronte della prevenzione con le nuove Linee di indirizzo regionali per la tubercolosi, finalizzate a uniformare l’assistenza e migliorare l’integrazione tra ospedale e territorio.

Mobilità elettrica e tutela del litorale

Per quanto riguarda il comparto Ambiente, la Giunta ha definito le acque di balneazione e i punti di monitoraggio per la stagione 2026. Sul fronte dei Trasporti, emerge l’innovativo progetto del Bus Rapid Transit per la riconversione della linea ferroviaria Torre Annunziata – Castellammare di Stabia – Gragnano. Si tratta di un sistema di trasporto elettrico su gomma ad alta capacità e basse emissioni, che sarà proposto nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Vesuvio-Pompei-Napoli”.

Cultura e stop alle nuove attività nel centro di Amalfi

Nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo, sono stati stanziati oltre 1,4 milioni di euro per completare il “Sistema di Mostre” del 2025, sostenendo progetti espositivi di respiro internazionale. Infine, la Regione ha dato il via libera alla proposta del Comune di Amalfi: per dodici mesi sarà vietato l’insediamento di nuove attività commerciali e di somministrazione nel centro storico, una misura sperimentale per preservare l’equilibrio del tessuto urbano.

A margine della seduta, il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha sottolineato la visione d’insieme della manovra: