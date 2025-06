La Gelbison cala il primo asso: Sergio Tomás González Pérez in rossoblù

La Gelbison ha inaugurato la sua campagna acquisti per la prossima stagione calcistica con Sergio Tomás González Pérez. Il centrocampista, nato nel 1998, vestirà la maglia rossoblù. La notizia è stata diffusa dalla stessa società attraverso i propri canali social.

La carriera di González Pérez tra Spagna e Italia

La società ha diffuso una nota che sottolinea le qualità del nuovo acquisto: “Gonzalez Perez Sergio Tomas ha firmato un pre-contratto che lo legherà ai colori rossoblù per la stagione sportiva 2025/2026.” Con passaporto spagnolo, González Pérez è descritto come un centrocampista completo, capace di unire tecnica e visione di gioco a determinazione e carattere. Ha mosso i primi passi nelle giovanili di Acodetti e Colegios, proseguendo poi il suo percorso in patria con Novelda, Unión Viera, Villa Santa Brígida e Huracán de Bal. In Italia, ha già lasciato il segno in Serie D con le maglie di ReggioRavagnese, Nola, Alma Juventus Fano e, nell’ultima stagione, con la Vigor Senigallia.

Le ambizioni della Gelbison

A Senigallia, González Pérez è stato reinventato nel ruolo di playmaker davanti alla difesa, diventando un punto di riferimento con 8 gol e 4 assist in stagione, collezionando circa 100 presenze complessive in categoria. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l’attenzione di diversi club. Sarà però la Gelbison a beneficiare delle sue giocate nel prossimo campionato.

Questo innesto, si legge nella nota, “testimonia la volontà della società di costruire una squadra ambiziosa e competitiva.”