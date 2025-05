Gelbison: il presidente Maurizio Puglisi traccia il bilancio della stagione

La stagione dei Cilentani è giunta al termine con la vittoria dei play-off, confermando la Gelbison come seconda forza del girone G. A tal proposito, il patron Puglisi è intervenuto ai microfoni di InfoCilento per tracciare un bilancio dell’annata.

Le dichiarazioni

“È stata una stagione lunga e travagliata. Nonostante le tante difficoltà logistiche, noi, come società e gruppo squadra, abbiamo dato il massimo per cercare di raggiungere la promozione. Purtroppo, il Guidonia è stato più bravo di noi e ha guadagnato la promozione in Serie C, ma noi sicuramente continueremo a lavorare per raggiungere questo prestigioso obiettivo.” Il Presidente ha inoltre ribadito la forza di un asset societario che punta ad affermarsi come eccellenza nel territorio:

“Siamo una realtà che si sta consolidando e cerchiamo di unire tutto il territorio per creare un’identità unica. Noi, come Cilento, possiamo dire la nostra anche contro realtà blasonate che, come bacino di utenza, non hanno nulla a che vedere con il nostro piccolo territorio.”

Verso il futuro

Infine, il patron ha sottolineato la volontà di continuare a lottare per inseguire la promozione in Serie C. Tuttavia, tutto sarà legato alla possibilità che la Gelbison abbia il proprio stadio ultimato e omologato, permettendo ai cilentani di disputare la Serie C a Vallo della Lucania.