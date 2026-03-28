La Feldi Eboli “sblocca” l’ultima missione e vola in finale di Coppa Italia

La pista si fa sempre più stretta, le curve più pericolose, gli avversari più aggressivi. Ma quando il motore gira al massimo e il pilota tiene saldo il volante, la corsa può continuare. La Feldi Eboli supera anche il livello semifinale e conquista la terza finale di Coppa Italia della sua storia, al termine di una gara folle, spettacolare, degna di una sfida da ultimo giro contro la L84.

La gara

La gara terminata 4-4 si decide ai rigori, come lo scorso anno, le due squadre si giocano la posta dal dischetto e il sangue freddo di Braga unito alla parata di Dalcin, portano le volpi in finale.“BRAGACADABRA” – Feldinho lo aveva capito sin dalla partenza: serviva uno scatto bruciante. E così è stato. Dopo pochi secondi, è “El Toro” Gui ad accendere il turbo: punta l’avversario, lo salta e scarica un sinistro potente sotto la traversa.

È il primo boost della gara, quello che lancia le volpi in testa. La Feldi non rallenta, spinge sull’acceleratore e trova subito un altro varco. A mettere la firma è Mateus, ex della sfida, che si fa trovare pronto sotto porta e deposita in rete il raddoppio dopo un’azione corale perfetta. Il circuito sembra già segnato, ma in queste gare basta un attimo per perdere aderenza.

La L84 prova a rientrare in scia, affidandosi agli strappi di Liberti, ma Dalcin è un muro e tiene la traiettoria. Poi arriva il colpo da copertina: Lucas Braga inventa una magia, un pallonetto spalle alla porta che vale il 3-0. “Bragacadabra”, ed è fuga vera. Sembra una corsa senza ostacoli, ma il circuito nasconde sempre insidie. La L84 accorcia nel finale di tempo con Fortini e riapre la gara, riportando pressione sulle volpi.

I rigori

Nella ripresa il ritmo resta altissimo. Echavarria sfiora il poker colpendo il palo, poi approfitta di un errore in uscita degli avversari per firmare il 4-1: freddezza, qualità e istinto da bomber. Il colombiano entra nella storia stagionale delle volpi, diventando l’unico a segno in tutte le competizioni. Ma la corsa non è finita. L84 inserisce il turbo e torna clamorosamente in gara: Rescia, Tuli e ancora Fortini ribaltano l’inerzia, fino a un incredibile 4-4.

Una rimonta che cambia completamente lo scenario, trasformando la semifinale in un ultimo giro al cardiopalma. Nel finale Liberti sfiora il sorpasso, ma Dalcin si supera ancora, salvando tutto con un intervento decisivo. Le volpi resistono, rispondono con Mateus e Selucio, ma il traguardo non arriva nei tempi regolamentari. Servono i rigori. È la lotteria finale, il rettilineo decisivo. Tutti perfetti fino all’ultimo giro: poi Schiochet sbaglia, Braga no. La Feldi taglia il traguardo e vola in finale.

Terza finale, la seconda consecutiva

Un’altra pista superata, un altro livello conquistato. Domani l’ultimo circuito: contro la Meta Catania o la Roma 1927, per difendere il titolo e completare la corsa. Gara in programma alle ore 19 di domenica 29 marzo, con diretta su Sky Sport e Youtube, canale Divisione Calcio a 5.

Sarà la seconda finale consecutiva, la terza della storia per volpi in Coppa Italia dopo il ko di Rimini nel 2021 contro l’Italservice Pesaro e il successo dello scorso anno contro l’Ecocity Genzano. Domani un avversario inedito aspetta Antonelli e i suoi ragazzi.Feldinho è ancora in gara. E il traguardo è lì, a un ultimo giro di distanza.