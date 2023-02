La fabbrica dei sogni, emozioni in «musical»: successo per Sal Da Vinci al De Filippo di Agropoli

Ieri sera, 15 febbraio, è stata la volta di Sal Da Vinci con la ‘Fabbrica dei sogni’, per l’appuntamento consueto degli amanti del teatro della città di Agropoli.

Successo per Sal Da Vinci e Fatima Trotta, si registra il sold out

Terzo sold out ottenuto al botteghino del Cineteatro De Filippo che, da cartellone, ha proposto il genere corale del MUSICAL in due atti con gli artisti partenopei Sal Da Vinci e Fatima Trotta.

La ‘Fabbrica dei sogni’ inscena un vecchio manicomio in cui prendono corpo oltre venti fra attori, acrobati e ballerini giovanissimi capitanati dal protagonista Salvatore e dalla psichiatra del manicomio, impersonificata dalla brillante Fatima Trotta.

Lo spettacolo

Nutrito di musiche del vasto repertorio napoletano classico e contemporaneo, la fabbrica dei sogni alterna momenti di comicità a più profonde riflessioni sulla follia umana e l’amore oltre ogni limite temporale.

Tra danza acrobatica ed incursioni in platea da parte degli attori, effetti sonori e scenici rendono la ‘Fabbrica dei sogni’ una favola romantica e divertente.

La serata si è aperta con l’emozionato saluto da parte del Direttore artistico Iorio agli ‘amici del teatro’ appena scomparsi, Vito Barone e Gino Landolfi, omaggiati dal sentito applauso del pubblico.

I prossimi appuntamenti ricordati dal Direttore artistico sono i seguenti:

–24 febbraio con Gino Rivieccio,

–1 marzo con Biagio Izzo (fuori abbonamento).

Novità fuori programmazione l’11 aprile con il ritorno di Massimiliano Gallo con “Stasera, punto e a capo” per il quale è stato stabilito un biglietto al costo di 25 euro posto unico.