«La Fabbrica dei sogni» approda al De Filippo di Agropoli: lo spettacolo di Sal Da Vinci verso il sold out

Un altro grande successo per il Cineteatro De Filippo di Agropoli che sta per registrare un altro sold oud. Si prospetta una serata all’insegna del divertimento quella che animerà il De Filippo con «La Fabbrica dei sogni».

Una stagione da record di presenze

Quinto spettacolo della VII Stagione teatrale con la direzione artistica di Pierluigi Iorio. Si tratta del terzo di fila, dopo gli exploit di Maurizio Casagrande e Carlo Buccirosso.

Attesa per lo spettacolo dell’artista partenopeo

Moltissime sono le richieste per il musical che vedrà protagonista Sal Da Vinci, affiancato da Fatima Trotta e da un gruppo di attori, cantanti, ballerini e acrobati. L’appuntamento è per mercoledì 15 febbraio 2023, alle ore 20:45. Biglietti disponibili on line su www.cineteatroeduardo.it e presso il botteghino del teatro. Info al 324. 7879696.

La trama

Questa la trama del musical, con durata di 120 minuti: in un vecchio manicomio abbandonato, vivono, dimenticati dal mondo, un cantautore che non vuole lasciare l’edificio in attesa di essere abbattuto, la sua folle psichiatra – segretamente attratta da lui e dalla sua voce e un gruppo di artisti, reietti e strampalati. Quella struttura fatiscente è la loro casa ed è il posto dove il cantautore è cresciuto, scrivendo le canzoni che lui immaginava avrebbe potuto cantare un giorno in un teatro vero.

Un agente di polizia municipale, incaricato di portarli via di là, si fa coinvolgere dall’artista sognatore e dalla psichiatra pazza nel folle progetto di trasformare quella casa di cura in qualcosa che possa realizzare i loro sogni: un teatro che ospiti un vero spettacolo, portato in scena proprio dagli abitanti di quel vecchio ospedale psichiatrico