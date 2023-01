«A tu per tre 2.0», al Cineteatro De Filippo riprende la stagione teatrale e arriva Maurizio Casagrande

Al De Filippo di Agropoli riprende domenica 15 gennaio, alle ore 18.00, la VII stagione teatrale con il graditissimo ritorno di Maurizio Casagrande, che sarà in scena con il suo nuovo, divertentissimo spettacolo, dal titolo “A tu per tre 2.0”. Sarà affiancato da Ania Cecilia e Claudia Vietri.

Ecco come nasce lo spettacolo che è già campione d’incassi

Casagrande ci racconta da dove è nato lo spettacolo: «In un periodo di grande difficoltà per le restrizioni e le incertezze dovute alla pandemia che ci ha colpiti così duramente, ho preferito scrivere ed allestire uno spettacolo agile e leggero, senza per questo rinunciare allo stile e alla qualità che da sempre mi hanno dato la possibilità di costruire un rapporto di fiducia con il pubblico che mi segue da anni. Il tutto immerso in un’atmosfera di intimità e condivisione che tanto ci sono mancati ultimamente».

La trama

Semplice, confidenziale e di grande presa sul pubblico che si ritrova immerso in una atmosfera calda e piacevole, ma mai banale o approssimativa. Tutto avviene in una apparente improvvisazione che, nello svolgersi della serata, svela il raffinato disegno generale. In scena una pianista, una cantante e Maurizio Casagrande.

Due donne ed un uomo. Un “triangolo” pericoloso che porterà le ragazze a coalizzarsi contro di lui mettendolo in netta minoranza. Lo spettacolo, che ha una durata di circa un’ora e quaranta minuti, è strutturato in tre parti fondamentali che si amalgamano in una struttura omogenea.

Terzo spettacolo in cartellone che si svolgerà in orario pomeridiano, per dare agio di partecipare anche ad una platea più variegata. Biglietti disponibili on line su www.cineteatroeduardo.it e presso il botteghino del teatro, aperto martedì e giovedì, dalle 16 alle 19. Domenica 15 gennaio, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 fino a inizio spettacolo.