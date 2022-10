Stagione teatrale del “De Filippo” di Agropoli: mercoledì la presentazione

Saranno il sindaco di Capaccio Paestum e presidente dell’Unione dei Comuni, Franco Alfieri, Pierluigi Iorio, direttore artistico del cineteatro di Agropoli e il vicesindaco della città Maria Giovanna D’Arienzo, a presentare la stagione teatrale 2022/2023 del De Filippo di Agropoli.

Stagione teatrale ad Agropoli: la presentazione

L’appuntamento è in programma il prossimo 12 ottobre alle ore 11 presso il foyer del CineTeatro. Sarà presente anche Roberto Nicorelli, consigliere di amministrazione di Teatro Pubblico Campano.

Le anticipazioni

Sarà, come accade fin dall’apertura del De Filippo di Agropoli, una stagione teatrale variegata e di livello. Inoltre verranno svelate le varie novità che interesseranno la struttura dopo la nomina a direttore artistico di Pierluigi Iorio, avvenuta a seguito di una selezione pubblica lo scorso settembre. Inoltre verrà presentata la campagna abbonamenti per assistere al cartellone.

Tra gli spettacoli previsti dovrebbe esserci “Mettici la Mano”, per la regia di Maurizio De Giovanni. Si tratta di un progetto che sta riscuotendo un buon successo che nasce come una costola della saga de Il Commissario Ricciardi che tanto successo ha riscosso in tv.

L’appuntamento sarà ad Agropoli l’1 dicembre. Ad annunciarlo era stata la stessa compagnia, già prima della nomina del direttore artistico. Una circostanza che aveva fatto storcere il naso a qualcuno.