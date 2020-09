Sal Da Vinci ad Agropoli con il musical “A due passi da te”

Il tour estivo di Sal Da Vinci farà tappa ad Agropoli, nell’Arena del Mare allestita dal gestore del cineteatro Eduardo De Filippo. L’appuntamento è per l’11 settembre a partire dalle ore 21 con il musical “A due passi da te”.

Lo spettacolo, che come ogni volta riscuote grandissimo clamore e affetto in ogni tappa, è un live show, scritto a quattro mani con Ciro Villano, in cui realtà e fantasia si mescolano dando vita ad un cocktail di emozione e leggenda.

Con la partecipazione straordinaria di Fatima Trotta, Sal Da Vinci mette in scena una storia che affronta i temi universali del male e del bene, in maniera allegra e delicata. Sul palco anche il figlio Francesco.

In un momento in cui ci sembra di avere superato la fine del Mondo, ritorna sulla Terra un Diavolo, ma non con le fattezze con cui lo immaginiamo tutti, con tanto di corna e di coda, ma con quelle di una bella donna, che in maniera divertente e buffa cercherà di ammaliare e di tentare il protagonista, Sal, ma al tempo stesso di convincere lui e il suo pubblico che l’amore, tanto cantato e decantato, non esiste. Nel corso dell’opera, però, Sal proverà a persuadere il demone del contrario e del fatto che questo sentimento si nasconde anche negli esseri più infernali e con un po’ di lavoro può e deve emergere facendo di quelle vite e del mondo in cui vivono un posto migliore.

Reduce dalla fortunata avventura a Made In Sud e dal successo dei singoli “Viento” e “So pazz’e te”, che vanta la collaborazione di Vale Lambo, l’amatissimo artista della canzone d’autore napoletana, tornerà in studio per chiudere il suo nuovo progetto discografico.

L’ingresso è gratuito su prenotazione al botteghino del Cineteatro “De Filippo” (dalle 20 alle 22.30, da questa sera); su Postoriservato.it è previsto invece il pagamento di 1 euro.