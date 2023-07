“Kitri Ballet”di Sapri: un’Esplosione di emozioni nell’incantevole serata ispirata al Moulin Rouge

Nell’incantevole cornice dell’area spettacoli del lungomare Italia, ogni posto era occupato per assistere al saggio spettacolo del Centro Studi Danza “Kitri Ballet di Sapri”, diretto dalla talentuosa maestra coreografa Veronica Mauro. Un’esplosione di emozioni ha ricevuto una standing ovation meritata da parte di un pubblico entusiasta e commosso. Gli allievi della maestra Mauro hanno regalato al pubblico un evento indimenticabile, patrocinato dal Comune di Sapri, che si è distinto per la varietà e la maestria delle esibizioni. Tra le espressioni artistiche in programma, si sono potute apprezzare una raffinata parte classica, coreografata dalla stessa Mauro, un ricco repertorio contemporaneo con uno straordinario tocco di “Apocalypsis Noctis”, ideato da Mariaconsiglia Rocco, oltre a coinvolgenti performance di hip hop curate da Nino, e sensuali balli di salsa e bachata, anch’essi coreografati dal maestro Nino.

La serata

Il culmine della serata è stato raggiunto con l’interpretazione del celebre musical ispirato al film del 2001 “Moulin Rouge”. Gli allievi della maestra Mauro si sono distinti in una performance mozzafiato, sia nelle coreografie danzate che in quelle recitate, regalando al pubblico momenti indimenticabili e suscitando grande approvazione tra gli spettatori, che hanno seguito con attenzione e incanto le due ore di spettacolo.

Il commento

Al termine dello show, una radiosa Veronica Mauro si è espressa con parole di commozione e orgoglio riguardo ai suoi talentuosi allievi: “Non ci sono parole per descrivere le sensazioni che i ragazzi mi hanno trasmesso. Ringraziarli è davvero poco. Sono orgogliosa di loro. Inoltre, sono felice che un così vasto pubblico abbia riconosciuto il grande lavoro che ci ha portato a realizzare questo saggio spettacolo“.

L’evento ha confermato il valore artistico e l’impegno del Centro Studi Danza “Kitri Ballet di Sapri”, consolidando il suo ruolo come fiore all’occhiello della scena culturale locale. Gli applausi calorosi e l’affetto del pubblico sono stati la meritata ricompensa per l’instancabile dedizione dei giovani ballerini e della loro ispiratrice maestra.