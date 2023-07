Emozioni in musica: lo spettacolo di danza del “Kitri Ballet” a Sapri si ispira al Moulin Rouge

Il 15 luglio a Sapri sarà presentato uno straordinario spettacolo di danza che incanterà il pubblico con emozioni delicate e uniche. Il Centro Studi Danza “Kitri Ballet”, diretto dalla talentuosa ballerina e coreografa Veronica Mauro, in collaborazione con il Comune di Sapri, darà vita a un evento imperdibile. L’appuntamento è fissato per sabato 15 luglio alle 21:30, nell’incantevole scenario dell’area spettacoli del Lungomare Italia. Saranno protagoniste le giovani allieve del Kitri Ballet, pronte a esibirsi in uno spettacolo che si concentra principalmente sul famoso musical “Moulin Rouge”.

L’evento

Lo spettacolo sarà articolato in diverse sezioni, che offriranno al pubblico una varietà di stili e generi. La danza classica e contemporanea saranno coreografate dalla stessa Veronica Mauro, mentre il ritmo coinvolgente dell’Hip Hop sarà interpretato grazie alla coreografia di Mariaconsiglia Rocco. Inoltre, il maestro Nino stupirà gli spettatori con una coinvolgente performance di danza caraibica. Infine, il punto culminante della serata sarà rappresentato dal musical di danza moderna “Moulin Rouge”, magistralmente coreografato dalla maestra Mauro.

Una serata emozionante in musica

Questo straordinario spettacolo promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile, in cui la danza prenderà vita in un turbinio di eleganza, passione e talento. La grazia dei movimenti, l’energia travolgente e l’interpretazione coinvolgente delle ballerine del Kitri Ballet sapranno catturare l’attenzione di ogni spettatore, trasportandolo in un mondo di emozioni ed evocando l’atmosfera magica del celebre Moulin Rouge.

L’appuntamento è sabato 15 luglio a Sapri, dove la bellezza della danza si fonderà con la suggestiva cornice del Lungomare Italia, regalando a tutti una serata incantata all’insegna dell’arte e dell’emozione.