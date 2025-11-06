“Kid Pass Culture” arriva a Paestum e Velia: letture creative per famiglie

Anche quest’anno, i Parchi archeologici di Paestum e Velia aderiscono all’iniziativa nazionale “KID PASS CULTURE – Avventure tra le pagine. Leggiamo al Museo”. Si tratta del grande evento diffuso che, dal 14 al 16 novembre 2025, animerà musei e spazi culturali in tutta Italia con letture creative e attività specificamente pensate per le famiglie con bambini e ragazzi fino a 12 anni.

Nei Parchi campani l’appuntamento è intitolato “Il kairòs e l’attesa. Letture per bambini nel Museo Archeologico Nazionale di Paestum e nell’area archeologica di Velia”. L’iniziativa, completamente gratuita e rivolta principalmente ai bambini dai 6 anni in su, invita le famiglie a riscoprire il piacere della lettura condivisa e a vivere il museo non solo come luogo di esposizione, ma come uno spazio d’incontro, gioco e scoperta.

Rosa Tiziana Bruno guida il viaggio tra tempo e immaginazione

Protagonista delle due giornate di letture sarà l’autrice Rosa Tiziana Bruno. L’artista condurrà i giovani lettori in un affascinante viaggio tra mito e immaginazione, focalizzato sul concetto di tempo, attraverso la presentazione di due suoi libri:

“Kairòs. Un giorno in Magna Grecia” (Mimebù, 2021), un’opera realizzata in collaborazione con i Parchi archeologici di Paestum e Velia, che esplora il concetto greco di kairòs.

(Mimebù, 2021), un’opera realizzata in collaborazione con i Parchi archeologici di Paestum e Velia, che esplora il concetto greco di kairòs. “Indagine su Babbo Natale” (Giunti, 2024), che si concentra invece sul tema dell’attesa.

Le due narrazioni, pur partendo da prospettive differenti, si intrecciano attorno a un filo conduttore: il tempo. Per gli antichi Greci, il kairòs rappresenta «il momento da cogliere al volo per avere successo», mentre il Natale simboleggia «il tempo dell’attesa, della speranza e della preparazione».

Le attività si svolgeranno su due giorni, coinvolgendo l’area archeologica di Velia e il Museo di Paestum con un programma strutturato per fasce d’età.

Sabato 15 novembre – Parco Archeologico di Velia

Ore 16:00 – 17:00: Lettura per i bambini delle scuole primarie .

Lettura per i bambini delle . Ore 17:30 – 18:30: Lettura per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Domenica 16 novembre – Museo Archeologico Nazionale di Paestum

Ore 16:00 – 17:00: Lettura per i bambini delle scuole primarie .

Lettura per i bambini delle . Ore 17:30 – 18:30: Lettura per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Un evento inclusivo e l’importanza della prenotazione

A sottolineare l’impegno per l’accessibilità, l’iniziativa garantirà che tutte le attività siano accessibili in LIS (Lingua dei Segni Italiana), grazie alla fondamentale collaborazione con ANIOS – Associazione Interpreti della Lingua dei Segni Italiana. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza inclusiva e pienamente partecipata a tutti i giovani visitatori.

La partecipazione è gratuita, ma per garantire una migliore organizzazione e fruizione, la prenotazione è fortemente consigliata. Le famiglie interessate possono prenotarsi inviando una mail all’indirizzo: pa-paeve.promozione@cultura.gov.it.