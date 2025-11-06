“Kid Pass Culture” arriva a Paestum e Velia: letture creative per famiglie

Anche quest’anno, i Parchi archeologici di Paestum e Velia aderiscono all’iniziativa nazionale “KID PASS CULTURE – Avventure tra le pagine. Leggiamo al Museo”. Si tratta del grande evento diffuso che, dal 14 al 16 novembre 2025, animerà musei e spazi culturali in tutta Italia con letture creative e attività specificamente pensate per le famiglie con bambini e ragazzi fino a 12 anni.
Nei Parchi campani l’appuntamento è intitolato “Il kairòs e l’attesa. Letture per bambini nel Museo Archeologico Nazionale di Paestum e nell’area archeologica di Velia”. L’iniziativa, completamente gratuita e rivolta principalmente ai bambini dai 6 anni in su, invita le famiglie a riscoprire il piacere della lettura condivisa e a vivere il museo non solo come luogo di esposizione, ma come uno spazio d’incontro, gioco e scoperta.
Rosa Tiziana Bruno guida il viaggio tra tempo e immaginazione
Protagonista delle due giornate di letture sarà l’autrice Rosa Tiziana Bruno. L’artista condurrà i giovani lettori in un affascinante viaggio tra mito e immaginazione, focalizzato sul concetto di tempo, attraverso la presentazione di due suoi libri:
- “Kairòs. Un giorno in Magna Grecia” (Mimebù, 2021), un’opera realizzata in collaborazione con i Parchi archeologici di Paestum e Velia, che esplora il concetto greco di kairòs.
- “Indagine su Babbo Natale” (Giunti, 2024), che si concentra invece sul tema dell’attesa.
Le due narrazioni, pur partendo da prospettive differenti, si intrecciano attorno a un filo conduttore: il tempo. Per gli antichi Greci, il kairòs rappresenta «il momento da cogliere al volo per avere successo», mentre il Natale simboleggia «il tempo dell’attesa, della speranza e della preparazione».
Il programma degli incontri: date e orari
Le attività si svolgeranno su due giorni, coinvolgendo l’area archeologica di Velia e il Museo di Paestum con un programma strutturato per fasce d’età.
Sabato 15 novembre – Parco Archeologico di Velia
- Ore 16:00 – 17:00: Lettura per i bambini delle scuole primarie.
- Ore 17:30 – 18:30: Lettura per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
Domenica 16 novembre – Museo Archeologico Nazionale di Paestum
- Ore 16:00 – 17:00: Lettura per i bambini delle scuole primarie.
- Ore 17:30 – 18:30: Lettura per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
Un evento inclusivo e l’importanza della prenotazione
A sottolineare l’impegno per l’accessibilità, l’iniziativa garantirà che tutte le attività siano accessibili in LIS (Lingua dei Segni Italiana), grazie alla fondamentale collaborazione con ANIOS – Associazione Interpreti della Lingua dei Segni Italiana. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza inclusiva e pienamente partecipata a tutti i giovani visitatori.
La partecipazione è gratuita, ma per garantire una migliore organizzazione e fruizione, la prenotazione è fortemente consigliata. Le famiglie interessate possono prenotarsi inviando una mail all’indirizzo: pa-paeve.promozione@cultura.gov.it.