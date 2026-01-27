Italia dei Diritti De Pierro: Antonio Casale nuovo responsabile per il Vallo di Diano

La grande famiglia della legalità, come gli esponenti del movimento amano chiamare Italia dei Diritti De Pierro, si arricchisce di una nuova importante figura nel salernitano. E’ Carlo Spinelli responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro a darne notizia.
Antonio Casale, responsabile per il Vallo di Diano
“E’ con grande piacere che a nome del movimento do il benvenuto ad Antonio Casale nell’Italia dei Diritti De Pierro. E’ stato lo stesso presidente Antonello De Pierro a investire Antonio Casale della carica di responsabile per il Vallo di Diano, una scelta avallata dal sottoscritto e condivisa con il segretario provinciale salernitano Corrado Fella e dal vice Andrea Vricella. Ad Antonio – conclude Spinelli – il movimento tutto augura buon lavoro con Italia dei Diritti De Pierro”.