Ispani avvia l’iter per il Garante dei diritti delle persone con disabilità: al via la procedura di nomina

Un atto, quello adottato dalla giunta comunale d'Ispani, che trae spunto dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite

A cura di Maria Emilia Cobucci
Ispani municipio

Attivazione del Garante per le persone disabili: la giunta comunale di Ispani ha avviato la procedura per l’individuazione di tale importante figura Un iter, quest’ultimo, iniziato nell’aprile del 2021, con l’approvazione, dell’allora consiglio comunale, di un regolamento per l’istituzione del Garante per i diritti delle persone disabili.

La decisione

Nella giornata di ieri la giunta comunale, guidata dal Sindaco Franco Fragomeno, ha dato seguito al regolamento approvato. Motivo per il quale si è ritenuto opportuno dare indirizzo al responsabile del settore finanziario, nel cui ambito organizzativo rientrano i servizi sociali, affinché proceda all’indizione per la procedura della formazione dell’albo da cui nominare la figura del Garante, nonché all’adozione di ogni atto connesso.

L’obiettivo

Una serie di funzioni che saranno esercitare dal Garante per le persone disabili a titolo completamente gratuito e senza alcun rimborso spese. Un atto, quello adottato dalla giunta comunale d’Ispani, che trae spunto dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’assemblea delle Nazioni Unite il 13 Dicembre 2006, e che individua nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità.

