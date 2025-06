Intervento provvidenziale a Vietri sul Mare: agente Polfer salva donna in difficoltà

Nella serata di ieri, un atto di eroismo ha permesso di salvare la vita ad una donna, nel salernitano. L’assistente capo della Polizia Ferroviaria, Domenico Capo, ha compiuto un salvataggio cruciale a Vietri sul Mare. L’agente, mentre si recava nella località costiera, ha notato una donna di nazionalità straniera in stato di forte agitazione, oltre le ringhiere di protezione della carreggiata, mentre pronunciava frasi sconnesse e minacciava un gesto estremo. Il marito della donna, presente sul posto, era impossibilitato ad avvicinarsi per timore di esacerbare la situazione.

Con prontezza e determinazione, l’assistente capo Capo ha colto un momento di distrazione della donna. Con un intervento fulmineo, è riuscito ad afferrarla e a trarla in salvo, evitandone la caduta. La donna è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario, giunto sul posto poco dopo l’accaduto. L’episodio, avvenuto intorno alle 19:00, testimonia la dedizione e il coraggio delle forze dell’ordine nel prevenire tragedie.

Recupero complesso a Calvanico: Vigili del Fuoco salvano anziana in un dirupo

Sempre nella giornata di ieri, un’altra operazione di salvataggio complessa si è svolta a Calvanico, nella località di Frassineto. I Vigili del Fuoco sono stati allertati dalla sala operativa del 118 per recuperare una donna che era precipitata in un dirupo. Si trattava di una ultrasettantenne che, secondo le prime ricostruzioni, si era allontanata dalla propria abitazione in uno stato confusionale.

Sul luogo dell’incidente è giunta prontamente la squadra di Mercato San Severino dei Vigili del Fuoco, supportata dal nucleo speleo alpino fluviale.

I soccorritori si sono calati nel dirupo e, con tecniche specialistiche, hanno imbracato la donna, riuscendo a riportarla in sicurezza sulla sede stradale. Dopo essere stata estratta dal dirupo, l’anziana è stata immediatamente presa in carico dal personale sanitario e trasportata d’urgenza all’ospedale di Salerno per le cure necessarie.

L’intervento evidenzia la professionalità e la preparazione dei Vigili del Fuoco nell’affrontare scenari di soccorso in ambienti impervi.