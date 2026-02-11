Incidente sulla SP52 tra Teggiano e Sala Consilina: auto si ribalta, un ferito in ospedale

Brutto incidente stradale lungo la Strada Provinciale 52, nel tratto che collega i comuni di Teggiano e Sala Consilina. Un uomo, alla guida di una Fiat Panda, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo per cause che sono attualmente ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Il veicolo ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata, ribaltandosi all’interno di un terreno adiacente alla strada.

L’intervento dei soccorritori e dei Vigili del Fuoco

La dinamica dell’impatto ha reso complesse le operazioni di soccorso. Per consentire l’estrazione del conducente, un residente di Teggiano rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato necessario il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento salese. Una volta messo in sicurezza il veicolo e liberato il malcapitato, i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto. Successivamente, l’uomo è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla per ricevere l’assistenza medica necessaria.

Rilievi e gestione della viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica del sinistro.