Incidente sulla Mingardina: due i veicoli coinvolti

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore della serata odierna lungo la strada Mingardina, poco priva dello svincolo che conduce alle località turistiche di Marina di Camerota e Palinuro.
A rimanere coinvolti nello scontro un camion furgonato con alla guida un uomo originario della Cina e una Toyota con a bordo una donna di Alfano.
Illeso i conducenti
Fortunatamente nessuna delle persone presenti a bordo dei due mezzi è rimasta ferita. Notevoli invece i danni riscontrati sull’autovettura sull’intera fiancata sinistra.
Sul posto l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota per i dovuti rilievi del caso.
A causare l’incidente, probabilmente, è stato l’asfalto redo viscido dalle copiosi piogge che nell’intero pomeriggio si sono abbattute su tutto il Cilento.
Il tratto della Mingardina interessato dall’incidente è spesso caratterizzato da scontri tra autovetture.