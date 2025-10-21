Incidente sulla Mingardina: due i veicoli coinvolti

È successo questa sera, illesi i conducenti

A cura di Maria Emilia Cobucci

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore della serata odierna lungo la strada Mingardina, poco priva dello svincolo che conduce alle località turistiche di Marina di Camerota e Palinuro.

A rimanere coinvolti nello scontro un camion furgonato con alla guida un uomo originario della Cina e una Toyota con a bordo una donna di Alfano.

Illeso i conducenti

Fortunatamente nessuna delle persone presenti a bordo dei due mezzi è rimasta ferita. Notevoli invece i danni riscontrati sull’autovettura sull’intera fiancata sinistra.

Sul posto l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota per i dovuti rilievi del caso.

A causare l’incidente, probabilmente, è stato l’asfalto redo viscido dalle copiosi piogge che nell’intero pomeriggio si sono abbattute su tutto il Cilento.

Il tratto della Mingardina interessato dall’incidente è spesso caratterizzato da scontri tra autovetture.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre: Vergine, un pò di insicurezza può farsi sentire sul lavoro. Pesci, c’è aria di cambiamento in amore

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Palazzo di città: focus sull’ospedale di Agropoli

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal…

Tumore seno

Capaccio Paestum, weekend all’insegna della prevenzione: ecco gli appuntamenti in programma

Appuntamento sabato 25 e domenica 26 ottobre

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79