Incidente sulla Bussentina, giovane perde il controllo dell’auto e finisce contro le barriere

Incidente nella notte sulla Bussentina. È successo intorno alle 2:30. Un’auto con a bordo un giovane residente a Caselle in Pittari che procedeva verso nord ha improvvisamente perso il controllo della sua vettura finendo contro le barriere presenti ai margini della carreggiata, all’altezza di Morigerati.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

La vettura ha sfondato i guard rail ma per fortuna è rimasta sulla carreggiata, senza finire nei terreni sottostanti.

Il giovane è riuscito ad uscire dall’abitacolo. Allertati i soccorsi sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasferito presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. I medici gli hanno riconosciuto una prognosi di 30 giorni. Completamente distrutta la vettura.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sapri, agli ordini del Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Il personale Anas ha provveduto al ripristino della percorribilità in sicurezza dell’arteria.