Incidente sul lavoro a Eboli: operaio travolto da un muletto

Un nuovo incidente sul lavoro ha interessato l’area industriale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio originario di Battipaglia è rimasto coinvolto in un sinistro mentre svolgeva le proprie mansioni all’interno di un impianto produttivo, venendo travolto da un muletto in movimento.

Le ipotesi al vaglio: distrazione o mancata sicurezza

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per avviare le indagini e chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Tra le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti, non si esclude una possibile distrazione o la fretta eccessiva da parte del conducente del mezzo pesante, che potrebbe non essersi accorto della presenza del collega. Parallelamente, si valuta se l’operaio investito stesse transitando in un’area non specificamente adibita al passaggio pedonale.

Condizioni di salute e cure mediche

Immediati i soccorsi che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Gli esami diagnostici effettuati presso il Pronto Soccorso e il reparto di Ortopedia hanno evidenziato la frattura di caviglia e perone. Nonostante il forte impatto e il comprensibile spavento, le condizioni cliniche del lavoratore non risultano critiche.

Prognosi e recupero

I medici, pur mantenendo la cautela necessaria in questi casi, hanno rassicurato sulle condizioni generali dell’uomo: sono stati esclusi danni permanenti. L’operaio dovrà comunque restare sotto osservazione e sottoporsi a ulteriori controlli specialistici nei prossimi giorni per monitorare il decorso della guarigione delle fratture riportate.