Incidente stradale tra Agropoli e Giungano: famiglia coinvolta, una donna ferita

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte, intorno alle ore 02:00, sulla strada provinciale che conduce da Agropoli a Giungano, in prossimità della caserma dei Vigili del Fuoco. Il sinistro ha coinvolto una famiglia che stava rientrando a casa dopo aver partecipato a una festa.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe sbandato. Per evitare un impatto frontale, la famiglia a bordo dell’altra vettura pare abbia sterzato bruscamente, finendo fuori strada e finendo la sua corsa in un canale.

A subire le conseguenze più gravi è stata una donna di 43 anni. La signora è rimasta incastrata tra le lamiere della vettura, rendendo necessario l’intervento congiunto dei soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i mezzi del 118 di Agropoli, con l’automedica e due ambulanze della Croce Rossa. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Agropoli per i rilievi e la gestione del traffico, e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con i sanitari per estrarre la donna dall’abitacolo.

Una volta liberata, la malcapitata è stata trasportata in ospedale con un politrauma, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Gli altri occupanti della vettura, il marito della 43enne, i figli e un’amica, sono stati anch’essi trasportati presso la struttura ospedaliera di Vallo della Lucania per accertamenti.

Le Forze dell’Ordine stanno ora lavorando per determinare con precisione la dinamica che ha portato allo sbandamento del primo veicolo.