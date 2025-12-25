Incidente nella notte a Policastro Bussentino, auto finisce fuori strada contro un palo

Un violento impatto si è verificato nella notte di ieri, intorno alle 3, lungo la strada statale 18. Una coppia di cinquantenni è rimasta ferita dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita fuori dalla carreggiata nella frazione costiera di Policastro Bussentino, precisamente nei pressi del campo sportivo.

La dinamica del sinistro

Alla guida della vettura, una Ford Focus, si trovava un uomo di 50 anni residente a Torre Orsaia, accompagnato dalla compagna coetanea. Per cause che sono tuttora oggetto di accertamento da parte delle autorità, il conducente ha perso improvvisamente il controllo del veicolo. La corsa dell’auto è terminata nei terreni adiacenti alla sede stradale, dove l’impatto è stato arrestato da un palo della luce.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sapri. I militari, dopo aver prestato i primi soccorsi ai due occupanti, hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a mettere in sicurezza l’area.

Le condizioni dei feriti

La coppia è stata trasportata dai sanitari presso il vicino ospedale dell’Immacolata di Sapri per gli accertamenti medici del caso. Nonostante il forte shock e i danni riportati dal veicolo, le prime notizie indicano che i due non avrebbero riportato ferite gravi.