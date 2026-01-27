Incidente mortale sulla SS88 nel salernitano: perde la vita un giovane a Cologna

Un drammatico incidente stradale si è verificato lungo la SS88, in località Cologna, nel comune di Pellezzano, causando la morte di un giovane ragazzo. Lo scontro, avvenuto nelle scorse ore, ha coinvolto il giovane che si trovava di passaggio lungo l’arteria stradale, rendendo vani i tentativi di soccorso.

La dinamica

In seguito al sinistro, la circolazione stradale è stata completamente interrotta per consentire l’espletamento delle procedure di rito.

La vittima, originaria di Bracigliano, stava percorrendo via Mazzini in sella a una moto di grossa cilindrata.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. La moto avrebbe urtato violentemente contro il marciapiede, per poi finire sull’asfalto. L’impatto è stato devastante.

Immediata la richiesta di soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il cordoglio delle istituzioni e della comunità

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale. Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha rilasciato una nota ufficiale per esprimere il dolore dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza. Il primo cittadino ha manifestato «profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita da questa tragedia». La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali non appena le autorità forniranno nuovi dettagli sulle indagini.