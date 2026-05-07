Incidente mortale a Silla di Sassano: perde la vita un giovane motociclista

Un grave incidente si è verificato lungo le strade di Silla di Sassano questa sera, dove Pasquale Morello, un giovane motociclista ha perso la vita in circostanze ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, il 31enne avrebbe perso il controllo della moto, finendo rovinosamente a terra. L’impatto si è rivelato fatale nonostante la tempestività dei soccorsi intervenuti nell’area del sinistro.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi delle autorità

Sul luogo della tragedia sono giunti immediatamente i sanitari del 118. Il personale medico ha messo in atto numerosi tentativi di rianimazione nel disperato sforzo di salvare il giovane, ma purtroppo ogni manovra è risultata vana e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Contestualmente, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per gestire la viabilità e avviare le procedure necessarie alla ricostruzione della dinamica. I militari hanno effettuato i rilievi tecnici sul manto stradale e sui mezzi coinvolti per determinare con precisione le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo a due ruote.

Indagini sul coinvolgimento di una vettura

Dalle prime informazioni emerse, il drammatico evento ha visto coinvolta anche un’automobile. Tuttavia, il ruolo della vettura e l’esatta concatenazione dei fatti sono attualmente oggetto di verifica da parte degli inquirenti. Resta da chiarire se vi sia stato un contatto tra i mezzi o se la presenza dell’auto abbia influito sulla traiettoria della moto, portando alla tragica conclusione.