Cronaca

Incidente mortale a Silla di Sassano: perde la vita un giovane motociclista

Tragico incidente stradale a Silla di Sassano. Un giovane motociclista perde la vita dopo lo scontro con un'auto; indagano i Carabinieri di Sala Consilina

Erminio Cioffi

Un grave incidente si è verificato lungo le strade di Silla di Sassano questa sera, dove Pasquale Morello, un giovane motociclista ha perso la vita in circostanze ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, il 31enne avrebbe perso il controllo della moto, finendo rovinosamente a terra. L’impatto si è rivelato fatale nonostante la tempestività dei soccorsi intervenuti nell’area del sinistro.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi delle autorità

Sul luogo della tragedia sono giunti immediatamente i sanitari del 118. Il personale medico ha messo in atto numerosi tentativi di rianimazione nel disperato sforzo di salvare il giovane, ma purtroppo ogni manovra è risultata vana e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Contestualmente, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per gestire la viabilità e avviare le procedure necessarie alla ricostruzione della dinamica. I militari hanno effettuato i rilievi tecnici sul manto stradale e sui mezzi coinvolti per determinare con precisione le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo a due ruote.

Indagini sul coinvolgimento di una vettura

Dalle prime informazioni emerse, il drammatico evento ha visto coinvolta anche un’automobile. Tuttavia, il ruolo della vettura e l’esatta concatenazione dei fatti sono attualmente oggetto di verifica da parte degli inquirenti. Resta da chiarire se vi sia stato un contatto tra i mezzi o se la presenza dell’auto abbia influito sulla traiettoria della moto, portando alla tragica conclusione.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.