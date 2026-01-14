Incidente ad Agropoli, finisce contro un muro e si allontana

Attimi di paura nelle prime ore di questa mattina in via Dante Alighieri, ad Agropoli. Un uomo a bordo di un’auto, nel tentativo di svoltare verso contrada Difesa, è finito contro un muro che separa la carreggiata da un canale, distruggendolo. Poi è uscito dall’abitacolo e si è allontanato dal luogo dell’impatto.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Agropoli che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro e per rintracciare l’automobilista, che sarebbe un uomo del posto già noto alle forze dell’ordine. La vettura ha riportato diversi danni alla parte anteriore.

Presente anche il personale di Pissta per il ripristino della strada post incidente; un servizio garantito gratuitamente alla comunità in virtù di una convenzione siglata con i comuni del territorio, tra cui Agropoli.