Incidente ad Agropoli, auto finisce nel parcheggio del Burger King: due feriti

Attimi di paura questa notte ad Agropoli, in via Libertà, nei pressi del Burger King. Una Smart è rimasta coinvolta in un violento incidente.

L’incidente e i danni

Dopo essere sbandata, forse a causa di un altro veicolo, la Smart è finita nel parcheggio del fast food andando a danneggiare due auto in sosta. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Due le persone rimaste ferite, entrambe di Agropoli, fortunatamente in modo non grave. Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi del 118 e la polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità che ha subito rallentamenti.