Incidente a Sapri, ferito ciclista

La dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sapri

A cura di Redazione Infocilento
Incidente Sapri

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Sapri, proprio a ridosso del complesso di Santa Croce, all’incrocio tra via Kennedy e via Verdi.

Incerta la dinamica del sinistro

Un uomo a bordo di una bicicletta è caduto rovinosamente sull’asfalto, non è chiaro se in seguito all’impatto con un’auto e per altri motivi.

Immediatamente è stato soccorso dagli automobilisti presenti, successivamente sono intervenuti i sanitari del 118 per il trasferimento nel vicino ospedale.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Sapri che indagano sul caso. Presenti anche gli uomini della Polizia Municipale che hanno dovuto veicolare il traffico.

