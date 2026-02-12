Incidente a Pontecagnano: autocarro finisce fuori strada

Momenti di paralisi alla circolazione nel comune di Pontecagnano Faiano. Nella giornata odierna, un pesante automezzo composto da motrice e rimorchio, carico di prodotti ortofrutticoli, è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo via Magellano. L’episodio ha richiesto un massiccio dispiegamento di forze per la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità.

L’intervento dei soccorsi e la chiusura della strada

Sul luogo del sinistro è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Giffoni Valle Piana. Gli operatori hanno lavorato per mettere in sicurezza l’autocarro e il carico, mentre gli agenti della Polizia Municipale del locale comando hanno provveduto a interdire il traffico.

Via Magellano è stata infatti chiusa al passaggio dei veicoli per permettere le complesse operazioni di recupero del mezzo pesante e del rimorchio, una procedura che ha richiesto diverse ore data la mole del veicolo e la natura del carico trasportato.

Il giallo del conducente scomparso

L’aspetto più singolare dell’intera vicenda riguarda l’autista del mezzo. Secondo le prime ricostruzioni e alcune testimonianze raccolte sul posto, pare che l’uomo sia riuscito a uscire dall’abitacolo con le proprie gambe subito dopo l’incidente. Tuttavia, all’arrivo dei Vigili Urbani, non era sul posto.