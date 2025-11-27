Incidente a Palinuro: auto finisce contro un’abitazione e rompe le tubature dell’acqua

È successo questo pomeriggio, disagi al traffico e alle utenze per la rottura della condotta idrica

A cura di Maria Emilia Cobucci

Un violento incidente stradale si è verificato lungo la strada Saline nella frazione costiera di Palinuro. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo della propria autovettura, una Toyota di colore blu, e si è schiantato contro il cancello di un’abitazione presente lungo la nota arteria.

L’incidente e i danni

Uno scontro violento che, oltre ad abbattere completamente il cancello e a rompere il muro di cinta, ha provocato anche la rottura della tubatura dell’acqua.

Completamente distrutta l’autovettura all’interno della quale è scoppiato anche l’airbag.

Sul luogo dell’incidente immediato è stato l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno velocemente soccorso l’uomo che probabilmente è rimasto vittima di un malore. Fortunatamente le condizioni di salute del malcapitato non desterebbero particolare preoccupazione.

Necessario, sul luogo dell’incidente, è stato anche l’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione guidati dal Luogotente Giuseppe Sanzone per stabilire l’esatta dinamica dei fatti accaduti.

